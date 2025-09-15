واشنطن تحسم الجدل: لن نفرض رسوما إضافية على الصين

وقال بيسنت للصحفيين في ، تعليقا على إمكانية فرض قيود على السلع الصينية: "نتوقع من الأوروبيين القيام بدورهم، وبدونهم لن نتقدم إلى الأمام".وأكد أن على أن تلعب دورا أكبر في خفض عائدات من النفط وإنهاء النزاع في أوكرانيا.وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأنه مستعد لفرض "عقوبات جدية" على روسيا عندما تلتزم جميع دول " " بالإجراء نفسه وتتوقف عن شراء النفط الروسي، داعيا الحلف أيضا إلى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 50 و100% على البضائع الصينية، معتبرا أن هذه الخطوة قد تسهم في إنهاء الأزمة الأوكرانية.كما اعتبر أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا "غير صارمة بما يكفي"، مؤكدا استعداده لفرض المزيد من العقوبات شريطة أن يشدد الأوروبيون إجراءاتهم لتتوافق مع خطواته.