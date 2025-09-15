واشنطن تتحدث عن شروط إنهاء الحرب في غزة

وقال روبيو، في تصريحات صحافية، "الحرب في ستنتهي عند الإفراج عن كل الرهائن والجثامين وألا تبقى حماس جماعة مسلحة تهدد القطاع".

وأضاف "إن لم يكن ممكنا تحقيق شروط إنهاء الحرب في غزة بالطرق الدبلوماسية فسيجب تحقيقها بعملية عسكرية".

وكانت "القناة 12" العبرية ذكرت قبل أيام، نقلا عن مصادر مطلعة بشأن المقترح الأمريكي حول غزة أن ستنسحب بشكل كامل من القطاع، موضحة أن ذلك مرهون بقدرة الحكومة الجديدة في غزة على فرض الأمن.