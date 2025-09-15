تعليق إيراني بعد قمة الدوحة: إجماع غير مسبوق

وقال عراقجي: "هناك اليوم إجماع غير مسبوق بين الدول الإسلامية ودول المنطقة، التي باتت تشعر بشكل ملموس بتهديد الكيان الإسرائيلي. ذلك التحذير الذي كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطرحه منذ سنوات بخصوص خطر أصبح الآن واضحا للجميع".وأشار إلى أن طبيعة النقاشات اختلفت عمّا كانت عليه في السابق، حيث جرت حوارات أكثر عملية.وذكر البيان الختامي للقمة العربية والاسلامية الطارئة في أن العدوان الغاشم على واستمرار ممارسات إسرائيل العدوانية يقوضان فرص السلام في المنطقة.وأكد القادة المشاركون تضامنهم المطلق مع ، معتبرين أنّ أي اعتداء عليها هو اعتداء على جميع والإسلامية، ومشددين على دعم كل ما تتخذه الدوحة من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.