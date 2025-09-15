الأركان الإسرائيلية تعلن بدء عملية مكثفة في غزة

أعلنت هيئة الأركان الإسرائيلية، الاثنين، عن بدء عملية مكثفة في قطاع .

وقالت الهيئة، "بدأنا عملية مكثفة بنيران متنوعة في وهذه هي البداية".

الى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، "الجيش الإسرائيلي يشن هجوما عنيفا في مدينة غزة".

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني، إن " يشن غارات مكثفة على غزة الآن".