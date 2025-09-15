ترامب يدعو لاطلاق سراح الرهائن ويؤكد: نتنياهو لن يوجه ضربة لقطر

دعا الرئيس الأمريكي ، الاثنين، الى اطلاق سراح "الرهائن" في قطاع فورا، فيما اشار الى أن الإسرائيلي لن يوجه ضربة لقطر.

وقال ، "قرأت للتو تقريرا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى فوق الأرض لاستخدامهم دروعا بشرية ضد الهجوم الإسرائيلي".

وأضاف "آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا هذه فظاعة إنسانية قلما شهدناها من قبل"، مردفا "لا تدعوا هذا يحدث وإلا ستسقط كل الرهانات أطلقوا سراح جميع الرهائن فورا".

ولفت الرئيس الأمريكي الى "نتنياهو لن يوجه ضربة لقطر وهي حليف رائع".