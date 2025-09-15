بعد مقتل كيرك.. واشنطن تتوعد باجتثاث شبكات "يسارية متطرفة"

أعلن أن السلطات الأمريكية تعتزم استخدام جميع الموارد المتاحة لمواجهة التنظيمات اليسارية داخل ، والتي تعتقد أنها تتبنى أفكارا متطرفة وتروج للعنف.





وأشار ميلر إلى أن الناشط السياسي كيرك، الذي اغتيل في 10 سبتمبر، كان قد حذّر من أنّ على السلطات الأمريكية أن "تضع استراتيجية منظمة للتصدي للتنظيمات اليسارية التي تروّج للعنف في البلاد". وقال نائب كبير موظفي للشؤون السياسية، : "سنستخدم كل إمكانات وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي وسائر أجهزة الحكومة الأمريكية لكشف هذه الشبكات اليسارية وتعطيل نشاطها والقضاء عليها"، معربا عن يقينه بأنها تقف وراء "أعمال الشغب والعنف المنظم في الشوارع، والحملات المنظمة لإهانة الخصوم".

وأكد ميلر اتفاقه مع هذا الرأي وعزم الإدارة في على المضي في تنفيذ هذه الخطة. وأضاف: "سوف نوجّه كل غضبنا ضد الحملة المنظمة التي أفضت إلى مقتل كيرك لاستئصال هذه الشبكات الإرهابية وتفكيكها".



وأُطلق النار على تشارلي كيرك البالغ من العمر 31 عاما، في 10 سبتمبر، أثناء إلقائه خطابا في جامعة بولاية يوتا، وتوفي لاحقا في المستشفى متأثرا بجراحه، وقد عُرف كيرك بمواقفه المحافظة وبدعمه للرئيس ، كما عبّر مرارا عن رفضه للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.