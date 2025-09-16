الطماطم الكرزية والهواتف المحمولة.. نتنياهو: هذه المنتجات تزرع وتصنع بإسرائيل

وخلال لقائه وفدا من الأمريكي في الغربية، قال نتنياهو: "على الأمريكيين أن يدركوا حجم الفوائد التي يحصلون عليها من "، مشيرا إلى "الهواتف المحمولة والأدوية والمواد الغذائية".ودافع نتنياهو عن إسرائيل في مواجهة ما اعتبره مزاعم بعزلتها على خلفية تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية في وفرض قيود على شحنات الأسلحة إليها، وقال: "بعض الدول أوقفت شحنات مكونات الأسلحة، لكن هل يمكننا الخروج من هذا الوضع؟ نعم، نستطيع. فنحن نجيد إنتاج الأسلحة".وأضاف: "كما هو الحال في مجال الاستخبارات التي نتقاسمها مع ، فإن جزءا كبيرا من معلوماتكم الاستخباراتية مصدره إسرائيل، وأنظمة الأسلحة لدينا نتشاركها أيضاً مع الولايات المتحدة".وانتقل للحديث عن الصادرات الإسرائيلية موجها كلامه إلى أعضاء الوفد: "هل لديكم هواتف محمولة؟ أنتم تحملون قطعة من إسرائيل بين أيديكم. الكثير من الهواتف والأدوية والمواد الغذائية مصدرها إسرائيل. هل تتناولون الطماطم الكرزية؟ هل تعرفون أنها منتج إسرائيلي؟ أنا شخصيا لا أحبها، لكنها مثل غيرها من المنتجات العديدة التي نصدرها".وأوضح نتنياهو أن "هذه المنتجات تمثل إسهامات إسرائيلية لخير البشرية جمعاء وتثبت قدرة إسرائيل على الإنتاج والتصنيع"، مشددا "على أن بلاده ستسعى إلى تحقيق استقلالية أكبر عن الموردين الأجانب".وتابع انه "في نهاية المطاف سنحقق الاستقلال الذي نحتاجه، حتى لا ينجح من في أوروبا الغربية ممن يظنون أنهم قادرون على حرماننا مما نحتاجه. نحن قادرون على كسر هذا الحصار وسنفعل ذلك".