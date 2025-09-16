سيرون "جنود الخامنئي".. الجيش الإيراني: المواجهة المقبلة مع الكيان ستكون في "ساحات أخرى"

وقال العميد بوردستان، في تصريحات نقلتها والتلفزيون الإيرانية، انه "يجب على الأمة الإيرانية أن تدرك أنه على الرغم من الحظر المستمر منذ 46 عامًا، فقد وقفت القوات المسلحة في وجه العالم المتغطرس وأجبرت القوى المتغطرسة الأمريكية والعبرية والغربية على الاستسلام".واضاف انه "خلال فترة الدفاع المقدس التي استمرت 12 يوما، رفع جنود العدو والمسؤولون السياسيون أيديهم في إشارة للاستسلام وطلبوا وقف إطلاق النار، وهو ما يدل على قوة وقدرة ومتانة القوات المسلحة الإيرانية".وأكد انه "كونوا على يقين بأن العدو إذا أراد القيام بأي خطوة فإنه سيواجه ردا ساحقا ومؤسفا"، مشيرا الى انه "في الدفاع المقدس الذي استمر 12 يوما واجهنا العدو بالصواريخ بشكل رئيسي، ولكن في الحرب المقبلة إذا لزم الأمر سنواجه العدو في ساحات أخرى ونظهر للعالم اقتدار جنود الإمام الخامنئي (حفظه الله) والجندي المسلم".وتشير هذه التفصيلة بوضوح، الى ان الحرب المقبلة، لن تكون بين والكيان فحسب، بل ستدخل ساحات أخرى ربما من بينها .