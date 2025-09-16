أميركا وقطر تقتربان من اتفاق معزّز للتعاون الدفاعي

ودعا روبيو إلى مواصلة دورها كوسيط بين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة في ، وقال إن هناك "فرصة زمنية قصيرة للغاية للتوصل إلى اتفاق".وذكر روبيو خلال مغادرته تل أبيب "إذا كانت هناك دولة في العالم قادرة على المساعدة في الوساطة، فهي قطر، إنهم من يستطيعون القيام بذلك".وقال روبيو "لدينا شراكة وثيقة مع القطريين، في الواقع، لدينا اتفاقية تعاون دفاعي معززة نعمل عليها، ونحن على وشك وضع اللمسات النهائية عليها".يأتي هذا بعدما صرح الإسرائيلي بأنه لا يستبعد شن المزيد من الهجمات على قادة حركة حماس "أينما كانوا"، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة عربية إسلامية استثنائية بعد العدوان الذي شنته إسرائيل على قطر الأسبوع الماضي.ووصفت قطر الهجوم الإسرائيلي بأنه "جبان وغادر"، لكنها أكدت أنه لن يثنيها عن الاضطلاع بمهام الوساطة، إلى جانب والولايات المتحدة.