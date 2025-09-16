توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020

وكانت السلطات أعلنت أن المواطن الروسي غريتشوشكين البالغ 48 عاما هو مالك سفينة "روسوس" التي كانت تحمل شحنة نترات الأمونيوم تم تخزينها في ميناء حيث رست، وانفجرت في الرابع من أغسطس 2020 ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتسبب بأضرار جسيمة.ومثل مالك السفينة عقب توقيفه أمام محكمة في السابع من سبتمبر والتي أمرت باحتجازه "لمدة أقصاها 40 يوما"، بحسب المتحدثة.وينص القانون البلغاري على منح السلطات التي تطلب تسليم المطلوبين مهلة 40 يوماً لتقديم الوثائق اللازمة لتبرير نقلهم.وأكد مصدر قضائي بلغاري آخر لوكالة "فرانس برس" أن غريتشوشكين أوقف لدى وصوله من بافوس (قبرص) تنفيذا لنشرة حمراء صادرة عن .والنشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول هي "طلب موجه إلى هيئات إنفاذ القانون في كل أنحاء العالم لتحديد مكان شخص وتوقيفه في انتظار تسليمه" أو "اتخاذ إجراء قانوني".