توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020

دوليات

2025-09-16 | 05:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020
118 شوهد

السومرية نيوز – دولي
أوقف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020 في الخامس من ايلول في مطار صوفيا، وفق ما أعلنت الناطقة باسم محكمة العاصمة البلغارية اليوم الثلاثاء.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين البالغ 48 عاما هو مالك سفينة "روسوس" التي كانت تحمل شحنة نترات الأمونيوم تم تخزينها في ميناء بيروت حيث رست، وانفجرت في الرابع من أغسطس 2020 ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتسبب بأضرار جسيمة.
ومثل مالك السفينة عقب توقيفه أمام محكمة صوفيا في السابع من سبتمبر والتي أمرت باحتجازه "لمدة أقصاها 40 يوما"، بحسب المتحدثة.
وينص القانون البلغاري على منح السلطات التي تطلب تسليم المطلوبين مهلة 40 يوماً لتقديم الوثائق اللازمة لتبرير نقلهم.
وأكد مصدر قضائي بلغاري آخر لوكالة "فرانس برس" أن غريتشوشكين أوقف لدى وصوله من بافوس (قبرص) تنفيذا لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.
والنشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول هي "طلب موجه إلى هيئات إنفاذ القانون في كل أنحاء العالم لتحديد مكان شخص وتوقيفه في انتظار تسليمه" أو "اتخاذ إجراء قانوني".
اخترنا لك
هدية قطر لترامب في ورشة سرية
06:49 | 2025-09-16
أميركا وقطر تقتربان من اتفاق معزّز للتعاون الدفاعي
05:20 | 2025-09-16
سيرون "جنود الخامنئي".. الجيش الإيراني: المواجهة المقبلة مع الكيان ستكون في "ساحات أخرى"
04:29 | 2025-09-16
إسرائيل تبدا عمليات تدمير "البنى التحتية لحركة حماس في غزة"
03:24 | 2025-09-16
الطماطم الكرزية والهواتف المحمولة.. نتنياهو: هذه المنتجات تزرع وتصنع بإسرائيل
01:58 | 2025-09-16
ضربة أمريكية تستهدف "عصابة مخدرات" فنزويلية
18:33 | 2025-09-15

