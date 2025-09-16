الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء ميناء الحديدة اليمني "فوراً"

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ، في بيان، "سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك. من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء والسفن الراسية فيه إلى اخلاء المكان بشكل فوري".وأضاف: "كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر".