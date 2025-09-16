قصف مستودعات تخزين الوقود في محطة زابوروجيه النووية

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية التابعة للمحطة النووية: "الخلفية الإشعاعية في محطة زابوروجيه والمنطقة المجاورة تقع ضمن الحدود الطبيعية".وأشار إلى عدم وجود أي تهديدات للبنية التحتية لمحطة زابوروجيه على خلفية القصف الذي تعرضت له من قبل القوات الأوكرانية.ولفت البيان إلى أنه تم إخماد الحريق في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية بعد القصف الأوكراني والسيطرة على الوضع بالكامل.وأضاف: "الحريق الذي نشب في مستودعات الوقود اللازم لتشغيل المحطة كان ليؤدي إلى عواقب وخيمة".