بعد "انذار الحديدة".. الحوثيون يعلنون التصدي لهجمات إسرائيلية

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "دفاعاتُنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية".وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن "الهدف من الغارات تعطيل ميناء لعدة أسابيع إضافية".وكان الجيش الإسرائيلي وجه "إنذارا عاجلا" إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة.وقال: "سيهاجم الجيش في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك".وتابع: "من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلاء المكان بشكل فوري.. كل من سيبقى في المنطقة يعرض حياته للخطر".