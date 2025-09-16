الصفحة الرئيسية
ضربة أمريكية تستهدف "عصابة مخدرات" فنزويلية
الأدنى منذ 2022.. تراجع نمو الأجور في بريطانيا
دوليات
2025-09-16 | 09:36
تراجع نمو الأجور في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في ظل استمرار الشركات في تضييق الخناق على عمليات التوظيف، بحسب ما ورد في أرقام رسمية صدرت الثلاثاء.
ونقلت
وكالة الأنباء البريطانية
الثلاثاء عن
مكتب الإحصاء
الوطني في المملكة المتحدة القول، إن النمو المنتظم للأجور - باستثناء المكافآت – انخفض إلى 4.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يوليو الماضي، من 5 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو عام 2022.
ولا تزال الأجور تتجاوز التضخم ولكن بوتيرة أبطأ، حيث تراجع نمو الدخل الحقيقي - مع أخذ مؤشر أسعار المستهلك في الاعتبار - إلى 1.2 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2023.
تابع قناة السومرية على
منصةX
تكلفة الاقتراض في بريطانيا تقفز لأعلى مستوياتها منذ 27 عاماً
12:37 | 2025-08-31
لأدنى مستوى لها منذ عام 2017.. حصة تسلا تتراجع في السوق الأميركية
12:07 | 2025-09-08
فيليب موريس للخدمات الإدارية تعلن عن تعيين ريتشا روستاجي بمنصب المدير التنفيذي لمنطقة الخليج الأدنى والعراق
06:34 | 2025-09-04
الخروقات الدستورية والقانونية في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (١) لسنة ٢٠٢٢
04:21 | 2025-08-05
اجور
بريطانيا
وكالة الأنباء البريطانية
وكالة الأنباء
مكتب الإحصاء
بوتي
مكة
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
48.98%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
20.26%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. السومرية نيوز تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"
سياسة
15.61%
03:20 | 2025-09-15
الرُبع الفائز من بين مليون متقدم.. السومرية نيوز تنشر الفائزين بقرعة "موظفي الاقتراع"
03:20 | 2025-09-15
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.15%
05:58 | 2025-09-15
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
05:58 | 2025-09-15
الصرخات تتعالى فوق الدخان والامهات يندبن ابناءهن.. غزة تندثر وسكانها يحترقون
12:02 | 2025-09-16
طائرة روسية مسيرة تضرب مبنى جامعي في خاركيف
11:59 | 2025-09-16
جدل حول فيديو لكائن فضائي ينمو داخل نيزك.. حقيقة ام وهم؟
11:57 | 2025-09-16
لاحظ شيئاً غريباً في رقبته.. حلاق ينقذ حياة زبون
11:42 | 2025-09-16
ترامب يتجادل مع صحفي استرالي: سأخبر رئيسك بما قلت
11:28 | 2025-09-16
الخزانة الأمريكية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
10:36 | 2025-09-16
