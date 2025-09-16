ترامب: إذا استخدمت حماس الرهائن دروعا بشرية فسنفتح عليهم أبواب الجحيم

وقال ، إنه "سيضطر إلى إبرام صفقة والمشكلة هي أن دول النيتو والاتحاد الأوروبي تشتري النفط الروسي"، مشيرا الى انه "إذا استخدمت حماس الرهائن دروعا بشرية فسنفتح عليهم أبواب الجحيم".وأكمل: "سنرى ما سيحدث بخصوص الهجوم الإسرائيلي البري الجديد على "، مردفاً أنه "لا أعرف الكثير عن الهجوم الإسرائيلي في غزة وسنرى ما يحدث".وتابع: "سأعمل على إيقاف حرب أوكرانيا كما أوقفت 7 حروب أخرى في الأشهر الثمانية الماضية".