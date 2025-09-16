جدل حول فيديو لكائن فضائي ينمو داخل نيزك.. حقيقة ام وهم؟

وقال الشاب ويدعى "كين" إنه عثر على صخرة فضائية صغيرة ذات لون فضي داخل فوهة نارية في منطقة بيدريغال يوم 29 أغسطس/آب، وشارك بعد ذلك سلسلة من الفيديوهات على تطبيق تظهر ما وصفه بـ"النيزك يحرق الأوراق عند ملامسته" و"نمو كائن مغطى بأطراف تشبه المجسات" يخرج من داخله.وبعد أسبوع، أضاف أن الفوهة نفسها "تتوهج ليلاً"، وشارك لقطات تظهر الموقع يتوهج بشكل غامض. كما ظهرت فيديوهات لاحقة تُظهر انتفاخا سريعا لنمو يشبه المجسات الزيتية من شقوق الصخرة، حتى غطتها بالكامل.وقد انتشرت الفيديوهات بشكل واسع، حيث وصفها بعض المتابعين بأنها "كائن فضائي ينمو"، بينما اعتبرها آخرون خدعة.وقال أحد المستخدمين على منصة "إكس": "يبدو وكأنه بطاطس"، فيما أشار آخر إلى أن "البريق المعدني يشبه الطلاء والكاميرا توقفت قبل لمسه، والنيزك الحديدي لا يقوم بعملية التمثيل الضوئي، إنه بطاطس".وواجه "كين" تشكيكًا واسعًا من قبل المتابعين الذين اعتبروا أن المشهد مفبرك، وأن الكائن قد يكون فطرًا معروفًا باسم "كلاثروس آرشيري" أو "أصابع "، رغم أن " كين" قال إن كائنه يختلف عنه من حيث اللون والبريق.وأشار بعض النقاد إلى أن فوهة النيزك تحتوي على أعواد ثقاب، مما يوحي بأنها أُشعلت عمدا، كما أن "كين" أمسك بالصخرة بيديه رغم أنها زعَم أنها أحرقت الأوراق حولها، مما أثار تساؤلات حول مصداقية الفيديوهات وسلامة العينات التي يرسلها للتحليل.فيما وصف الباحث جون جرينوولد جونيور، إذا ثبت أن كائنًا حيًا نما من صخرة، فقد يكون دليلًا على نظرية الحياة الكونية (Panspermia)، التي تقول إن الحياة على الأرض قد جاءت عبر النيازك القادمة من .ورغم الانتشار الكبير للفيديوهات، لم يتم تأكيد مستقل بعد ما إذا كانت الصخرة نيزكًا حقيقيًا، مما يترك القصة بين الإثارة والشك.وناشد "كين" متابعيه على بحفظ الفيديوهات كدليل خوفا من حذفها لاحقًا من قبل السلطات أو المنصات الرقمي.