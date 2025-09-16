صفارات إنذار في تل أبيب بعد رصد صاروخ من اليمن

أفادت وسائل إعلام عبرية برصد إطلاق صاروخ باليستي من نحو ، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وغربي .

​

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة إلى الشرق منها، كما دوت في مستوطنات جنوب .

ونقلت صحيفة " " أنه "تم اعتراض الصاروخ خارج حدود . ومع ذلك، نظرا لارتفاع الصاروخ، من المحتمل أن تسقط شظايا من الاعتراض وتصل إلى الأراضي الإسرائيلية".



