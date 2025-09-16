السعودية وايران يبحثان استقرار المنطقة

وقالت "واس" إنه "جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية".وأضافت: "حضر الاستقبال السعودي الأمير ، ومساعد بن ، عضو ، ، ورئيس الاستخبارات الفريق ".ولاحقاً، قال وزير الدفاع السعودي خالد ، إنه استعرض خلال لقاء مع أمين الإيراني العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية.وأضاف خالد على منصة "إكس": "بحثنا تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار، وناقشنا عدداً من القضايا، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".