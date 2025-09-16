انتحار مراهق بسبب لعبة إلكترونية.. خسر مراهنة مالية

شهدت محافظة الجيزة، الثلاثاء، واقعة مؤلمة بعد انتحار طالب مراهق في ، نتيجة أزمة نفسية حادة تعرض لها إثر خسارته مبلغًا ماليًا في لعبة إلكترونية تتضمن أنشطة مراهنة، وفق ما أفادت مصادر محلية.وبحسب التحريات الأولية، أقدم الطالب على تناول حبة غلال سامة داخل منزله، قبل أن تفشل محاولات إنقاذه.وكانت قد تلقت بلاغًا من أسرة الضحية، ليتم العثور عليه فاقدًا للوعي، حيث تأكدت وفاته نتيجة تناوله المادة السامة.الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش الدائر حول المخاطر المتصاعدة لإدمان الألعاب الإلكترونية بين المراهقين في العالم العربي، خصوصًا تلك التي تتضمن أنشطة مالية ومراهنات غير معلنة.ويحذر خبراء في علم النفس الرقمي من أن بعض الألعاب تستغل اللاعبين عبر آليات شراء متكرر واستنزاف مادي، مما يؤدي إلى سلوكيات إدمانية خطيرة قد تنعكس نفسيًا واجتماعيًا على المراهقين وأسرهم.