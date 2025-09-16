واشنطن: عقوبات على كيانات بهونغ كونغ والإمارات بتهمة تسهيل بيع النفط الإيراني

وقالت الخارجية في بيان: "تعلن عن عقوبات جديدة تستهدف شبكة مالية غير مشروعة، مع أفراد وكيانات في والإمارات، متهمة إياها بتسهيل بيع النفط الإيراني لصالح التابع للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية".وأضافت: "تستخدم العائدات في تمويل وكلاء الإرهاب الإقليميين وتطوير أنظمة أسلحة تهدد القوات الأميركية وحلفاءها".وأكدت أن "الإجراء اتُّخذ بموجب الأمر التنفيذي 13224 لمكافحة الإرهاب، وهو الجولة الرابعة من العقوبات ضد البنية التحتية المالية الإيرانية منذ إطلاق حملة الضغط الأقصى عبر المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2".وتابعت الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمواصلة تعطيل مصادر التمويل غير المشروع التي تدعم أنشطة المزعزعة للاستقرار".كما أشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أعلن عن إلغاء الاستثناء الممنوح عام 2018 بموجب قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار والمتعلق بميناء تشابهار ومشاريع التنمية المرتبطة بأفغانستان، اعتبارًا من 29 سبتمبر 2025، مما قد يُعرّض الشركات والأفراد المرتبطين بهذه الأنشطة للعقوبات.