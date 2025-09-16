ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع الصين بشأن "تيك توك"

وقال ، مجيبا على أسئلة الصحفيين قبل توجهه إلى المملكة المتحدة: "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن ، نعم توصلت إلى اتفاق مع ".ولم يكشف الرئيس الأمريكي عن تفاصيل الاتفاق.وفي وقت سابق، صرح الأمريكي سكوت بيسنت بأنه ينبغي على الرئيس ترامب والرئيس الصيني الموافقة على الشروط النهائية للاتفاق بشأن عمليات تيك توك في خلال مكالمة هاتفية مُقررة في 19 سبتمبر.وفي حديثه عن المزيد من المفاوضات مع الصين، قال بيسنت: "سنعيد التفاوض بشأن التجارة في مكان آخر خلال شهر تقريبا. لقد تحدثنا عن العديد من الأمور التي يمكننا القيام بها في المستقبل".