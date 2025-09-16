Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إخماد حريق بمخزن لبيع الاسفنج في البصرة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

5 أسئلة حول الزيارة ترامب المرتقبة لبريطانيا

دوليات

2025-09-16 | 14:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
5 أسئلة حول الزيارة ترامب المرتقبة لبريطانيا
73 شوهد

يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا مساء اليوم ليبدأ غدا زيارة دولة مرتقبة.

جدول أعمال حافل بانتظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المملكة المتحدة حيث يلتقي غدا الأربعاء مع الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة في قلعة وندسور، قبل أن ينتقل الخميس إلى لقاء سياسي مهم مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وبين حفاوة الاستقبال المتوقعة والقضايا الشائكة التي قد تهيمن على المناقشات طرح موقع "ذا هيل" الأمريكي 5 أسئلة سياسية حول زيارة ترامب.
1- هل يمكن إقناع ترامب بتشديد موقفه من بوتين؟
أحد أبرز محاور الزيارة يتعلق بالحرب في أوكرانيا بعدما تلاشت فكرة عقد اجتماع ثلاثي بين ترامب والرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي.
وبدلا من جهود السلام، صعدت روسيا هجماتها على أوكرانيا وانتهكت مسيراتها المجال الجوي لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حادث قلل ترامب من أهميته في حين وصفته بريطانيا أنه "انتهاك غير مسبوق"، وأعلنت مشاركة طائراتها في الدفاع عن الأجواء البولندية.
هذا التباين يوضح الفجوة بين الموقف الأوروبي الأكثر صرامة وموقف ترامب المتساهل نوعا ما لذا فهناك حالة من الترقب الآن حول ما إذا كان ستارمر سينجح في دفع ترامب إلى تبني لهجة أكثر حدة تجاه موسكو، حتى لو كانت مجرد مواقف علنية.
2- هل تؤثر فضيحة إبستين على الزيارة؟
يلاحق شبح رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين ترامب من جديد، بعد نشر صور من ألبوم عيد الميلاد الخمسين للرجل الذي يواجه اتهامات بانتهاكات جنسية وتضمن الألبوم رسائل وتوقيعات مثيرة للجدل، نُسبت إحداها إلى ترامب الذي نفى الأمر تماما.
لكن لمشكلة الكبرى في بريطانيا بعدما أُجبر سفيرها السابق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، على الاستقالة كرد فعل على الكشف عن علاقته بإبستين عبر رسائل دعم حتى بعد إدانته.
ولم ينتهِ الجدل بعد استقالة ماندلسون إنما ازدادت الضغوط على ستارمر الذي عيّنه سفيرًا في واشنطن رغم تاريخه المثير للجدل في السياسة البريطانية وسيعقد البرلمان البريطاني جلسة طارئة لمناقشة القضية.
وبشكل شبه مؤكد ستهيمن الأسئلة حول هذه القضية على المؤتمر الصحفي المرتقب بين ترامب وستارمر مما يعني أن الفضيحة قد تلقي بظلالها على الزيارة.
3- هل يعلّق ترامب على احتجاجات اليمين الأخيرة في بريطانيا؟
ترتبط الحركات الشعبوية اليمينية في بريطانيا فكريًا بشعارات ترامب منذ خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عام 2016 وفوز الرئيس الأمريكي بولايته الأولى بعدها بأشهر قليلة.
وفي هذا الإطار، يبرز اسم نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة كحليف دائم لترامب.
ومؤخرا، شهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجات ضخمة قادها الناشط اليميني المتشدد تومي روبنسون، شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص، وأسفرت عن إصابة 26 شرطيًا.
وألقى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك كلمة عبر الفيديو، حذر فيها البريطانيين قائلاً "العنف قادم إليكم.. إما أن تقاوموا أو تموتوا" وهي التصريحات التي أدانها مكتب ستارمر بوصفها "لغة خطيرة وتحريضية".
والسؤال الآن، هل سيدعم ترامب هذه الأصوات اليمينية علنًا خلال زيارته؟، خاصة أن مثل هذه المواقف قد تُحرج الحكومة البريطانية وتزيد من التوترات الداخلية.
4- ما هو مصير ملفات التجارة والاقتصاد؟
من المنتظر أن تتضمن الزيارة أخبارًا إيجابية على صعيد الاقتصاد فقد أعلنت بريطانيا بالفعل عن استثمارات أمريكية تتجاوز مليار دولار من شركات كبرى مثل "بنك أوف أمريكا" و"بايبال"، مما يوفر نحو 1800 وظيفة.
ومن المتوقع أيضا توقيع اتفاق تقني جديد بحضور شخصيات بارزة من عالم الأعمال، إلى جانب اتفاق ثالث لتسريع التعاون في مجال الطاقة النووية.
ومع ذلك، يظل ملف الرسوم الجمركية عقبة محتملة؛ فواشنطن لا تزال تفرض تعريفة 25% على الصلب البريطاني، الأمر الذي قد يعكر صفو الأجواء الإيجابية في بقية الصفقات لكن ترامب و ستارمر يسعيان إلى استثمار الزيارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
5- كيف ستكون أجواء لقاء ترامب والملك تشارلز؟
يركز الشق البروتوكولي للزيارة على لقاء ترامب بالملك تشارلز الثالث فالرئيس الأمريكي معروف بإعجابه الكبير بالأسرة الملكية البريطانية، وخاصة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
ومن المتوقع أن يستمتع ترامب بالطقوس الفخمة في وندسور، بما في ذلك العشاء الرسمي الكبير لكن العلاقة مع تشارلز قد تكون أكثر تعقيدًا، نظرًا لاختلاف شخصياتهما بين رئيس براغماتي مثير للجدل وملك مهتم بالقضايا البيئية والاجتماعية ويتسم بالتحفظ.
وسيولي الإعلام البريطاني اهتمامًا بالغًا باللقاء وبأي لحظة توتر أو برود في التفاعل بين الرجلين.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
Play
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
Play
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
Play
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
Play
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
Live Talk
Play
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
Play
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
Play
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
Play
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
Play
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
Play
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
Play
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
Play
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
Play
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
Play
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
Play
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
Live Talk
Play
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
Play
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
Play
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
Play
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
Play
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
Play
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
Play
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15

اخترنا لك
واشنطن توافق على أول حزمة مساعدات لكييف
15:28 | 2025-09-16
مع اشتداد قصف غزة.. هكذا يبدو المشهد في المدينة
14:49 | 2025-09-16
الحوثيون يعلنون استهداف يافا ومطار رامون
14:20 | 2025-09-16
تعليق أممي يخص ما يحدث في غزة: أمر مروع
14:16 | 2025-09-16
ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع الصين بشأن "تيك توك"
14:06 | 2025-09-16
الطائرة الخاصة بنتنياهو.. هبوط اضطراري لجناح صهيون والسبب!
13:51 | 2025-09-16

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.