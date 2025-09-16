تعليق أممي يخص ما يحدث في غزة: أمر مروع

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي: "ليس من مسؤولية الأمين العام وضع تعريف قانوني للإبادة الجماعية، بل هي مسؤولية الهيئات القضائية المختصة، وهي الدولية... إن ما يحدث في اليوم أمر مروع".

وأصدرت المكلفة من قبل في وقت سابق من اليوم تقريرا عاجلا اعترفت فيه بارتكاب "إبادة جماعية في قطاع غزة"، مؤكدة أن التصريحات الصادرة عن سلطات إسرائيل تعد "دليلا مباشرا على نية الإبادة الجماعية".



وأعلنت في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64964 شهيدا و165312 إصابة منذ 7 أكتوبر للعام 2023.