الحوثيون يعلنون استهداف يافا ومطار رامون

وقال المتحدث العسكري باسم ، "نفذنا عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي ضد هدف حساس للعدو في ".

وأضاف " المسير استهدف مطار في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".



وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت، الثلاثاء، برصد إطلاق صاروخ باليستي من نحو ، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وغربي .