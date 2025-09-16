مع اشتداد قصف غزة.. هكذا يبدو المشهد في المدينة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زيلينسكي يعرب عن استعداده للقاء ترامب وبوتين دون شروط
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540894-638936453382420263.jpg
مع اشتداد قصف غزة.. هكذا يبدو المشهد في المدينة
دوليات
2025-09-16 | 14:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
625 شوهد
في السماء، أصوات طائرات مسيّرة لا تتوقّف، وعلى الأرض، ينتشل بعض الشبّان والرجال جثمانا من تحت الركام برفق، بعد ساعات من اشتداد القصف على مدينة
غزة
وبالتزامن مع إعلان
إسرائيل
توسيع عملياتها البرّية للسيطرة عليها.
ولم يتبقَ من مبنى سكني في شمال المدينة سوى أكوام ضخمة من الركام بعد أن استُهدف بقصف ليلي، حسب ما رصدته وكالة
فرنس برس
.
وكان المسعفون يتنقّلون بين تلال من الخرسانة والحديد والركام في كل مكان، بينما تحاول عائلة تحميل بعض الأمتعة في سيارة قريبة على طريق شبه غير صالح للاستخدام جراء تكدّس الأنقاض.
وأفادت مصادر محلية بتسجيل 106 قتلى في القصف الإسرائيلي على قطاع
غزة
منذ فجر الثلاثاء، بينهم 91 في مدينة غزة.
وتحول صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق في قطاع غزة، بالإضافة إلى عدم السماح لصحفيين أجانب بدخوله، دون التمكّن من التحقّق بشكل مستقل من الأرقام والتفاصيل التي يعلنها الدفاع المدني أو الجيش الإسرائيلي.
وأعلنت
إسرائيل
الثلاثاء، أنها بدأت المرحلة "الأساسية" في هجومها على مدينة غزة، وقالت إن قواتها وسّعت عملياتها البرية وتتقدّم نحو وسط المدينة.
بالتزامن مع ذلك، دان ملك إسبانيا
فيليبي السادس
خلال زيارة إلى
مصر
، الثلاثاء، "المعاناة التي تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة و"الأزمة الإنسانية التي لا تحتمل".
واتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من
الأمم المتحدة
الثلاثاء، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب التي بدأت عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، وهي المرة الأولى التي تخلص فيها لجنة كهذه إلى مثل هذا الاتهام.
وقدّرت الأمم المتحدة مؤخرا أن نحو مليون شخص يعيشون في مدينة غزة ومحيطها، وتطلب إسرائيل منذ أسابيع من سكان غزة إخلاءها، والتوجّه جنوبا.
وقدّر مسؤول عسكري إسرائيلي الثلاثاء، أن أكثر من 350 ألف شخص نزحوا من المدينة قبل بدء العملية الليلة الماضية التي لقيت تنديدا من دول عدة، وطالب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
فولكر تورك
بوقف "المذبحة" في غزة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بعد قصف دمشق.. غارات إسرائيلية تستهدف مدينة درعا
09:51 | 2025-07-16
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان كافة مناطق مدينة غزة بإخلائها فورا
01:46 | 2025-09-09
وزير دفاع إسرائيل "يتباهى" بتدمير برج السوسي السكني بمدينة غزة
07:59 | 2025-09-06
"الجيش الإسرائيلي" يعلن بدء أول مراحل الهجوم على مدينة غزة
06:39 | 2025-08-29
غزة
قصف
الأمم المتحدة
فيليبي السادس
فولكر تورك
فرنس برس
إسرائيل
فيليبي
ليون
اللي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
47.76%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
23.28%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
14.66%
04:02 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
04:02 | 2025-09-16
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.31%
05:58 | 2025-09-15
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
05:58 | 2025-09-15
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
Live Talk
مواقع التواصل والعلاقات العاطفية - Live Talk - الحلقة ١١٨ | 2025
10:30 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
اخترنا لك
زيلينسكي يعرب عن استعداده للقاء ترامب وبوتين دون شروط
18:37 | 2025-09-16
بعد اتهامه رسميا.. قاتل كيرك قد يواجه الإعدام
18:09 | 2025-09-16
واشنطن توافق على أول حزمة مساعدات لكييف
15:28 | 2025-09-16
الحوثيون يعلنون استهداف يافا ومطار رامون
14:20 | 2025-09-16
تعليق أممي يخص ما يحدث في غزة: أمر مروع
14:16 | 2025-09-16
5 أسئلة حول الزيارة ترامب المرتقبة لبريطانيا
14:14 | 2025-09-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.