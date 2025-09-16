مع اشتداد قصف غزة.. هكذا يبدو المشهد في المدينة

ولم يتبقَ من مبنى سكني في شمال المدينة سوى أكوام ضخمة من الركام بعد أن استُهدف بقصف ليلي، حسب ما رصدته وكالة .

وكان المسعفون يتنقّلون بين تلال من الخرسانة والحديد والركام في كل مكان، بينما تحاول عائلة تحميل بعض الأمتعة في سيارة قريبة على طريق شبه غير صالح للاستخدام جراء تكدّس الأنقاض.



وأفادت مصادر محلية بتسجيل 106 قتلى في القصف الإسرائيلي على قطاع منذ فجر الثلاثاء، بينهم 91 في مدينة غزة.



وتحول صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق في قطاع غزة، بالإضافة إلى عدم السماح لصحفيين أجانب بدخوله، دون التمكّن من التحقّق بشكل مستقل من الأرقام والتفاصيل التي يعلنها الدفاع المدني أو الجيش الإسرائيلي.



وأعلنت الثلاثاء، أنها بدأت المرحلة "الأساسية" في هجومها على مدينة غزة، وقالت إن قواتها وسّعت عملياتها البرية وتتقدّم نحو وسط المدينة.



بالتزامن مع ذلك، دان ملك إسبانيا خلال زيارة إلى ، الثلاثاء، "المعاناة التي تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة و"الأزمة الإنسانية التي لا تحتمل".



واتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الثلاثاء، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب التي بدأت عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، وهي المرة الأولى التي تخلص فيها لجنة كهذه إلى مثل هذا الاتهام.



وقدّرت الأمم المتحدة مؤخرا أن نحو مليون شخص يعيشون في مدينة غزة ومحيطها، وتطلب إسرائيل منذ أسابيع من سكان غزة إخلاءها، والتوجّه جنوبا.



وقدّر مسؤول عسكري إسرائيلي الثلاثاء، أن أكثر من 350 ألف شخص نزحوا من المدينة قبل بدء العملية الليلة الماضية التي لقيت تنديدا من دول عدة، وطالب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بوقف "المذبحة" في غزة.