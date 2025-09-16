وذكرت الوكالة: "وافق نائب إلبريدج كولبي على دفعتين (أسلحة) بقيمة 500 مليون دولار بموجب آلية جديدة تسمى قائمة الاحتياجات ذات الأولوية".وأعلن وزير الدفاع الأوكراني في أوائل أغسطس أن وحلف " " أطلقا آلية جديدة لدعم أوكرانيا من خلال مبادرة PURL، التي تنص على تسليم سريع للأسلحة من خلال المساهمات الطوعية من دول الحلف.وصرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة لم تعد تنفق أي أموال على تقديم المساعدة لأوكرانيا ولا تزودها مباشرة بالمعدات العسكرية.وفي 14 يوليو، صرح ترامب بأن اتخذت قرارا بمواصلة نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إذا كانت أوروبا ستدفع ثمن هذه الشحنات، وسيتولى الناتو التنسيق في هذه العملية.من جانبها، شددت مرارا على أن إرسال الغرب للأسلحة إلى كييف والمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين يطيلان أمد النزاع فقط ولا يغيران الوضع على الأرض.