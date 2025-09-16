الصفحة الرئيسية
زيلينسكي يعرب عن استعداده للقاء ترامب وبوتين دون شروط
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540898-638936476898396679.jpg
واشنطن توافق على أول حزمة مساعدات لكييف
دوليات
2025-09-16 | 15:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
129 شوهد
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر بأن
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وافقت على الحزمة الأولى من المساعدات العسكرية لكييف، الممولة من قبل حلفاء
واشنطن
في حلف "الناتو".
وذكرت الوكالة: "وافق نائب
وزير الدفاع
إلبريدج كولبي على دفعتين (أسلحة) بقيمة 500 مليون دولار بموجب آلية جديدة تسمى قائمة الاحتياجات ذات الأولوية".
وأعلن وزير الدفاع الأوكراني
دينيس شميغال
في أوائل أغسطس أن
الولايات المتحدة
وحلف "
الناتو
" أطلقا آلية جديدة لدعم أوكرانيا من خلال مبادرة PURL، التي تنص على تسليم سريع للأسلحة من خلال المساهمات الطوعية من دول الحلف.
وصرح
ترامب
في وقت سابق بأن الولايات المتحدة لم تعد تنفق أي أموال على تقديم المساعدة لأوكرانيا ولا تزودها مباشرة بالمعدات العسكرية.
وفي 14 يوليو، صرح ترامب بأن
واشنطن
اتخذت قرارا بمواصلة نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى
كييف
إذا كانت أوروبا ستدفع ثمن هذه الشحنات، وسيتولى الناتو التنسيق في هذه العملية.
من جانبها، شددت
موسكو
مرارا على أن إرسال الغرب للأسلحة إلى كييف والمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين يطيلان أمد النزاع فقط ولا يغيران الوضع على الأرض.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
واشنطن
كييف
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
دينيس شميغال
وزير الدفاع
الناتو
