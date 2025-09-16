زيلينسكي يعرب عن استعداده للقاء ترامب وبوتين دون شروط

وقال في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "أنا مستعد للقاء وبوتين بشكل ثلاثي أو ثنائي. أنا مستعد لعقد لقاء دون أي شروط".وجدد التأكيد على أنه غير مستعد للذهاب إلى لعقد مثل هذا اللقاء، مشيرا إلى أن المفاوضات يمكن أن تجرى في بلد آخر، وهناك مقترحات كثيرة من الأمريكيين والأوروبيين.وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب زيارته للصين مطلع سبتمبر الجاري، صرح باستعداده لدعوة زيلينسكي إلى موسكو إذا كان مستعدا لعقد لقاء، إلا أن زيلينسكي رفض العرض خلال مؤتمر صحفي مع .