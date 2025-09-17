إيران.. تنفيذ حكم الإعدام لاحد جواسيس الموساد الإسرائيلي

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق جاسوس بابك شهبازي، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية ومصادقة الحكم من قبل الإيرانية".وأوضحت، أن "شهبازي كان يعمل كمقاول في مجال تصميم وتركيب أجهزة التبريد الصناعية للشركات التابعة للمراكز والمنظمات الأمنية والعسكرية والاتصالات، وتعرف على شخص يدعى فكري، الذي أُعدم أيضا في 17 حزيران/ يونيو 2025، بتهمة التعاون مع الموساد أيضا، بعد إدانته بتهمة الحرابة والإفساد في الأرض بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي".وأشارت إلى أن "شهبازي كان يرسل لضباط الموساد معلومات دقيقة وخاصة تتعلق بعناوين المشاريع الإيرانية بدقة ونوع النشاط فيها وطريقة الدخول والخروج من كل مكان، وغيرها من المعلومات الاستخبارية المهمة".