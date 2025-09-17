الخارجية الأميركية تعلن إدراج 4 فصائل عراقية على "لائحة الإرهاب"

وشمل القرار الجديد كلاً من "حركة النجباء، كتائب ، حركة الأوفياء، وكتائب الإمام علي"، وفق بيان للوزارة قال إن "هذه الجماعات شاركت في أنشطة إرهابية تهدد أمن القوات الأميركية وشركائها في المنطقة، وتعمل بشكل وثيق مع الحرس الثوري الإيراني– ، المصنف هو الآخر منظمة إرهابية".وذكّر بيان الخارجية بتصنيفات سابقة شملت جماعات مشابهة مثل "كتائب "، التي صُنفت منظمة إرهابية عام 2009، و" الحق"، المصنفة منذ 2020، وكلتاهما تتلقى دعماً مالياً وعسكرياً من ، وشاركتا في هجمات دامية ضد القوات الأميركية في ، وفق البيان.