احتجاجات في لندن ترفض زيارة ترامب

ووفقا لمراسل وكالة " "، بدأ المتظاهرون بالتجمع عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت موسكو) في شارع "بورتلاند بليس"، قرب مقر (BBC)، قبل أن تنطلق مسيرة جماهيرية باتجاه ، حيث من المقرر إقامة مهرجان خطابي.وتأتي هذه التحركات بدعوة من تحالف "أوقفوا " (Stop Trump)، الذي تعهد مسبقا بتنظيم "أكبر احتجاج منذ سنوات"، متجاوزا في حجمه وتعدد شعاراته حتى الاحتجاجات اليمينية السابقة.ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها عبارات مناهضة لترامب، منها:"أطيحوا بترامب"،"لا للعنصرية، لا لترامب"،"أوقفوا قنابل ترامب النووية" — في إشارة إلى تقارير عن نية نشر أسلحة نووية في الأراضي البريطانية —"لنوقف الإبادة في "إضافة إلى رسوم كاريكاتورية ساخرة تصور ترامب كطفل غاضب، وتذكيرات بصلاته المثيرة للجدل بالممول ، المتهم سابقا باستغلال قاصرين جنسيا.ورافقت المسيرة فرق موسيقية تعزف على الطبول، ما أضفى طابعا احتفاليا على الحراك الاحتجاجي.