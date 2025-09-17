اختفاء عينات ذهبية نادرة من متحف باريسي شهير.. كم قيمتها؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سائق يقتحم بوابة لمبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540974-638937174579910820.jpg
اختفاء عينات ذهبية نادرة من متحف باريسي شهير.. كم قيمتها؟
دوليات
2025-09-17 | 10:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
96 شوهد
لصوص يقتحمون
متحف
التاريخ الطبيعي في
باريس
ويسرقون عينات ذهبية بقيمة 600 ألف يورو، مستغلين ثغرة تقنية عطّلت أنظمة المراقبة.
شهد
متحف
التاريخ الطبيعي في العاصمة الفرنسية
باريس
عملية سرقة فجر الثلاثاء، حيث تمكّن لصوص من اقتحام المبنى باستخدام جلاخة وموقد لحام. ووفقًا لتقارير أولية، فقد استهدف اللصوص المعرض الجيولوجي للمتحف الكائن في
الدائرة الخامسة
قرب ضفة
نهر السين
، والذي يُعدّ مقصدًا رئيسيًا للزوار بما يضم من هياكل عظمية للديناصورات وعينات حيوانية محنطة ومعروضات نادرة للمعادن والأحجار.
أوضح المكتب الصحافي للمتحف في تصريح لوكالة "فرانس برس" مساء الثلاثاء أن السرقة طالت عينات ذهبية محلية من المجموعات الوطنية المحفوظة في المتحف.
وأضاف أن قيمتها المالية تُقدَّر بنحو 600 ألف يورو (710 آلاف دولار) وفقًا لسعر الذهب الخام، غير أن قيمتها التراثية والعلمية لا تُقدَّر بثمن، نظرًا لكونها جزءًا من مجموعات وطنية نادرة.
ووفق مصدر في الشرطة الفرنسية تحدّث لصحيفة "لو باريزيان" دون الكشف عن هويته، فقد أدّى هجوم إلكتروني تعرّضت له أنظمة الإنذار والمراقبة في يوليو/تموز الماضي إلى تعطيلها، وهو ما يُرجّح أن اللصوص كانوا على علم مسبق به واستغلوه في تنفيذ عمليتهم.
أوضح المتحف أن هذا الحادث يأتي في فترة حساسة بالنسبة للمؤسسات الثقافية والمتاحف، إذ شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في حوادث السرقة التي طالت مجموعات عامة في مختلف أنحاء
فرنسا
.
رغم عدم تقديم تفاصيل إضافية من جانب المتحف بشأن عمليات أخرى، فإن حوادث مشابهة جرت خلال الشهور الماضية. ففي وقت سابق من سبتمبر/أيلول، تعرّض متحف "
أدريان
دوبوش" الوطني بمدينة ليموج لسرقة قطع خزفية ثمينة، شملت طبقين ومزهرية صينية مُدرجة ضمن الكنوز الوطنية، بلغت قيمتها نحو 6.5 مليون يورو.
أما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقد اقتحم أربعة رجال مسلّحين بالفؤوس وعصي البيسبول متحف "
كونياك
جاي" في باريس، وقاموا بتحطيم خزائن العرض في وضح النهار وسرقوا أعمالًا فنية تعود إلى
القرن
الثامن عشر. وفي اليوم التالي مباشرة، شهد متحف في منطقة سون إيه لوار
وسط فرنسا
عملية سطو مسلح أسفرت عن الاستيلاء على مجوهرات تُقدَّر قيمتها بملايين اليورو.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
في حالة نادرة.. اختفاء ظل الكعبة
02:45 | 2025-07-15
القبض على سارق مصوغات ذهبية بقيمة 4 مليارات دينار في بغداد
07:09 | 2025-07-25
ارتفاع قيمة احتياطي العراق من الذهب
10:30 | 2025-08-19
بغداد تتجاوز 9.5 مليون نسمة: السوداني يعلن عن متحف جديد في "الشعبة الخامسة" - عاجل
06:36 | 2025-07-30
عينات ذهبية
متحف باريسي شهير
سرقة
اختفاء
الدائرة الخامسة
متحف باريس
وسط فرنسا
نهر السين
نوفمبر
أدريان
باريزي
كونياك
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
46.6%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
24.3%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
16.69%
04:02 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
04:02 | 2025-09-16
ارتفاع مرة أخرى.. تعرف على أسعار الدولار في البورصة المحلية
اقتصاد
12.41%
09:18 | 2025-09-16
ارتفاع مرة أخرى.. تعرف على أسعار الدولار في البورصة المحلية
09:18 | 2025-09-16
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
Live Talk
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
الأكثر مشاهدة
Live Talk
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
Live Talk
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-16
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
اخترنا لك
تقنّين الإنترنت بذريعة "مكافحة الرذيلة"
13:53 | 2025-09-17
سائق يقتحم بوابة لمبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ
13:46 | 2025-09-17
روسيا تباشر بإنشاء نموذج لمدينة أثرية في العراق
13:45 | 2025-09-17
ترامب يمشي أمام الملك تشارلز مخالفا للبروتوكول الملكي
13:26 | 2025-09-17
محادثات إيران والأوروبيين.. حديث عن عدم إحراز تقدم يذكر
13:20 | 2025-09-17
"لا تسافروا الى مصر والأردن وتركيا".. خطر يهدد الإسرائيليين
13:16 | 2025-09-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.