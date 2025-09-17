اختفاء عينات ذهبية نادرة من متحف باريسي شهير.. كم قيمتها؟

لصوص يقتحمون التاريخ الطبيعي في ويسرقون عينات ذهبية بقيمة 600 ألف يورو، مستغلين ثغرة تقنية عطّلت أنظمة المراقبة.

شهد التاريخ الطبيعي في العاصمة الفرنسية عملية سرقة فجر الثلاثاء، حيث تمكّن لصوص من اقتحام المبنى باستخدام جلاخة وموقد لحام. ووفقًا لتقارير أولية، فقد استهدف اللصوص المعرض الجيولوجي للمتحف الكائن في قرب ضفة ، والذي يُعدّ مقصدًا رئيسيًا للزوار بما يضم من هياكل عظمية للديناصورات وعينات حيوانية محنطة ومعروضات نادرة للمعادن والأحجار.

أوضح المكتب الصحافي للمتحف في تصريح لوكالة "فرانس برس" مساء الثلاثاء أن السرقة طالت عينات ذهبية محلية من المجموعات الوطنية المحفوظة في المتحف.

وأضاف أن قيمتها المالية تُقدَّر بنحو 600 ألف يورو (710 آلاف دولار) وفقًا لسعر الذهب الخام، غير أن قيمتها التراثية والعلمية لا تُقدَّر بثمن، نظرًا لكونها جزءًا من مجموعات وطنية نادرة.

ووفق مصدر في الشرطة الفرنسية تحدّث لصحيفة "لو باريزيان" دون الكشف عن هويته، فقد أدّى هجوم إلكتروني تعرّضت له أنظمة الإنذار والمراقبة في يوليو/تموز الماضي إلى تعطيلها، وهو ما يُرجّح أن اللصوص كانوا على علم مسبق به واستغلوه في تنفيذ عمليتهم.

أوضح المتحف أن هذا الحادث يأتي في فترة حساسة بالنسبة للمؤسسات الثقافية والمتاحف، إذ شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في حوادث السرقة التي طالت مجموعات عامة في مختلف أنحاء .

رغم عدم تقديم تفاصيل إضافية من جانب المتحف بشأن عمليات أخرى، فإن حوادث مشابهة جرت خلال الشهور الماضية. ففي وقت سابق من سبتمبر/أيلول، تعرّض متحف " دوبوش" الوطني بمدينة ليموج لسرقة قطع خزفية ثمينة، شملت طبقين ومزهرية صينية مُدرجة ضمن الكنوز الوطنية، بلغت قيمتها نحو 6.5 مليون يورو.

أما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقد اقتحم أربعة رجال مسلّحين بالفؤوس وعصي البيسبول متحف " جاي" في باريس، وقاموا بتحطيم خزائن العرض في وضح النهار وسرقوا أعمالًا فنية تعود إلى الثامن عشر. وفي اليوم التالي مباشرة، شهد متحف في منطقة سون إيه لوار عملية سطو مسلح أسفرت عن الاستيلاء على مجوهرات تُقدَّر قيمتها بملايين اليورو.