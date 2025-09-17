المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل

قدمت ، يوم الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول، مقترحاً بتعليق اتفاقية تجارية مع بما يؤثر على ما قيمته حوالي 5.8 مليار يورو (6.87 مليار دولار) من صادرات تل أبيب بسبب الحرب في قطاع ، لكن هذا الاقتراح لا يحصل على الدعم اللازم من دول لإقراره في الوقت الحالي.





وذكر مسؤول في أن الوزيرين الإسرائيليين هما وزير إيتمار ، ووزير المالية ، بحسب وكالة رويترز. أيضاً اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، ، مجموعة عقوبات على وزيرين إسرائيليين ومستوطنين مارسوا "العنف" ضد فلسطينيين، إلى جانب 10 من قيادات حركة حماس الفلسطينية.