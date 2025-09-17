محادثات إيران والأوروبيين.. حديث عن عدم إحراز تقدم يذكر

وبدأت دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، عملية مدتها شهر لإعادة فرض عقوبات على ، وحددت المجموعة شروطا لطهران للوفاء بها خلال سبتمبر، لإقناع الدول الثلاث بتأجيل تفعيل "الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات".والعرض الذي قدمته الترويكا الأوروبية لتأجيل تفعيل الآلية لما يصل إلى 6 أشهر لتسهيل إجراء مفاوضات جادة مشروط بأمرين، هما أن تسمح إيران بعودة مفتشي التابعة للأمم المتحدة الذين سيسعون إلى التحقق من المخزون الإيراني الكبير من اليورانيوم المخصب، وأن تدخل في محادثات مع .وجاء الاتصال الهاتفي الذي جرى الأربعاء بين وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ونظيرهم الإيراني، في أعقاب اتفاق توصلت إليه إيران والوكالة الذرية الأسبوع الماضي بشأن استئناف التعاون بين والوكالة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك تفتيش المواقع النووية من حيث المبدأ.ومع ذلك، قال عدد من الدبلوماسيين الغربيين إن الاتفاق ليس مفصلا بما فيه الكفاية، ولا يحدد أي إطار زمني لإيران، ويترك الباب مفتوحا أمامها لمواصلة المماطلة، ولا يوجد أي مؤشر على استعداد إيران لاستئناف المحادثات مع .وتقول إيران إنها لا تزال تعمل على تحسين كيفية تعاونها مع الذرية.وقال المتحدث باسم على منصة "إكس" بعد الاتصال، إن الترويكا الأوروبية "أكدت أن إيران لم تتخذ بعد الإجراءات المعقولة والدقيقة اللازمة للتوصل إلى تأجيل تنفيذ القرار رقم 2231"، مضيفا أن العقوبات سيعاد فرضها "في ظل غياب إجراءات ملموسة خلال الأيام المقبلة".وستطال العقوبات التي سيعاد فرضها القطاعات المالية والمصرفية والهيدروكربونية والدفاعية الإيرانية، وفق "رويترز".وقال 4 دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول إيراني قبل الاتصال الهاتفي، إن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن تمضي الترويكا الأوروبية في إعادة فرض العقوبات، وذكر اثنان من الدبلوماسيين أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة، فمن غير المرجح أن تدعمه واشنطن.ونقلت وكالة "رويترز"، عن دبلوماسي إيراني إن طهران كررت في اتصال اليوم أنها ستتخذ إجراءات للرد في حال اتخاذ قرار إعادة فرض عقوبات .وذكر مسؤول إيراني: "القناعة لدى طهران هي أن عقوبات الأمم المتحدة سيعاد فرضها، لهذا السبب ترفض طهران تقديم تنازلات".وبعد الاتصال، أشار إلى موقف طهران المبدئي بشأن أهمية الحفاظ على مناخ الحوار والدبلوماسية لمنع تصاعد التوترات، واعتبر أن "تصرف الثلاث لإعادة العقوبات التي رفعها يفتقر إلى أي مبرر قانوني ومنطقي".وقال عراقجي: "دخلت إيران في حوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنهج مسؤول، وصاغت سياسة واضحة حول كيفية الوفاء بالتزاماتها بالضمانات في الوضع الجديد، وهو ما يجب أن تفهمه جميع الأطراف".