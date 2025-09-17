سائق يقتحم بوابة لمبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ

وأفاد بأن السيارة اصطدمت بالبوابة عند نحو الساعة 2:40 صباحا، فيما تواصل السلطات البحث عن الرجل.وهرع محققون وبينهم فريق من وحدة تفكيك المتفجرات، إلى موقع الحادث، وأكد المكتب أنه لم يتم العثور على أي متفجرات.وصرح جيوردانو مساعد المدير المسؤول في الفيدرالي في بيتسبرغ، للصحفيين، "نعتبر هذا عملا إرهابيا ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي".وأضاف جيوردانو أن "هذا الحادث يعتبر هجوما متعمدا ضد المكتب ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".وصرح مساعد المدير المسؤول بأنه لا تتوافر لديه معلومات عن الدافع، لكنه أشار إلى أن المكتب يعرف الرجل، وهو عضو سابق في الجيش.وأكد المسؤول أنه تم القبض على مشتبه به والذي يدعى هينسون من بلدة بن هيلز شرق بيتسبرغ، بعد أن أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ عملية بحث عن سائق السيارة.وأوضح أن الرجل كان قد حضر إلى المكتب الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أسابيع قليلة لتقديم شكوى بدت غير مفهومة إلى حد كبير، مبينا أن سيارة المقتحم بدا أنها تحمل نوعا من الرسائل على نافذة جانبية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.