لماذا اخفت ميلانيا ترامب ملامحها في زيارة بريطانيا؟.. سر وراء القبعة البنفسجية

إطلالتها تضمنت بدلة تنورة داكنة من ديور، مفصّلة عند الخصر وتتدلى إلى ما تحت الركبتين، مما أضفى توازنًا بين الرقي والبساطة، مع انسجام واضح بين البدلة والقبعة اللافتة. وبالرغم من بساطة التصميم، فإن حجم القبعة جعلها محط الأنظار فور وصولها لمقابلة العائلة الملكية البريطانية، برفقة زوجها .خبيرة لغة الجسد جودي فسرت اختيار ميلانيا للقبعة الكبيرة على أنه إشارة إلى رغبتها في الحفاظ على حضور منخفض بعيدًا عن الأضواء التي تركز على زوجها خلال الزيارة. وقالت جيمس: "ميلانيا تظهر من خلال هذا الشكل من القبعات أنها تريد أن تختبئ، وفي الوقت نفسه تدعم زوجها وتنسق لحظاته دون أن تكون هي محور الحدث."وأوضحت جيمس أن ميلانيا أظهرت لغة جسد تعكس ثقة أكبر مقارنة بالزيارة السابقة، مع حرص على الاحتفاظ بهالة من الغموض عند الوصول، بما يعكس دورها المساند أكثر من كونها نجمة الحدث. ولم تخلُ إطلالتها من التفاصيل الدقيقة، حيث جمعت بين تسريحة شعر مرفوعة جزئيًا بالقبعة وكعب عالٍ يمنحها توازنًا وأناقة أثناء السير بجانب الرئيس والأمير والأميرة كيت في المسوّرة بقلعة .تصميم القبعة ليس الأول من نوعه، فقد ارتدت ميلانيا قبعة واسعة مشابهة في حفل تنصيب زوجها في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أثارت حينها جدلًا واسعًا وتكهنات حول الرسالة التي أرادت إيصالها، بينما أكد المصمم جافيتس أن الهدف كان البساطة والأناقة الكلاسيكية، مع تصنيع دقيق يدويًا لنسبة كبيرة من القطعة.