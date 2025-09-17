لماذا اخفت ميلانيا ترامب ملامحها في زيارة بريطانيا؟.. سر وراء القبعة البنفسجية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تحديد موعد اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541002-638937288982291160.png
لماذا اخفت ميلانيا ترامب ملامحها في زيارة بريطانيا؟.. سر وراء القبعة البنفسجية
دوليات
2025-09-17 | 14:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
185 شوهد
ظهرت
ميلانيا ترامب
، 55 عامًا، بإطلالة لافتة خلال زيارتها الثانية للمملكة المتحدة، مرتدية قبعة كبيرة ذات حافة واسعة باللون البنفسجي الصوفي من دار كريستيان ديور، والتي حجبت معظم ملامح وجهها وأضافت إلى حضورها لمسة غامضة ومميزة.
إطلالتها تضمنت بدلة تنورة داكنة من ديور، مفصّلة عند الخصر وتتدلى إلى ما تحت الركبتين، مما أضفى توازنًا بين الرقي والبساطة، مع انسجام واضح بين البدلة والقبعة اللافتة. وبالرغم من بساطة التصميم، فإن حجم القبعة جعلها محط الأنظار فور وصولها لمقابلة العائلة الملكية البريطانية، برفقة زوجها
الرئيس دونالد ترامب
.
خبيرة لغة الجسد جودي
جيمس
فسرت اختيار ميلانيا للقبعة الكبيرة على أنه إشارة إلى رغبتها في الحفاظ على حضور منخفض بعيدًا عن الأضواء التي تركز على زوجها خلال الزيارة. وقالت جيمس: "ميلانيا تظهر من خلال هذا الشكل من القبعات أنها تريد أن تختبئ، وفي الوقت نفسه تدعم زوجها وتنسق لحظاته دون أن تكون هي محور الحدث."
وأوضحت جيمس أن ميلانيا أظهرت لغة جسد تعكس ثقة أكبر مقارنة بالزيارة السابقة، مع حرص على الاحتفاظ بهالة من الغموض عند الوصول، بما يعكس دورها المساند أكثر من كونها نجمة الحدث. ولم تخلُ إطلالتها من التفاصيل الدقيقة، حيث جمعت بين تسريحة شعر مرفوعة جزئيًا بالقبعة وكعب عالٍ يمنحها توازنًا وأناقة أثناء السير بجانب الرئيس والأمير
ويليام
والأميرة كيت في
الحديقة
المسوّرة بقلعة
وندسور
.
تصميم القبعة ليس الأول من نوعه، فقد ارتدت ميلانيا قبعة واسعة مشابهة في حفل تنصيب زوجها في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أثارت حينها جدلًا واسعًا وتكهنات حول الرسالة التي أرادت إيصالها، بينما أكد المصمم
إريك
جافيتس أن الهدف كان البساطة والأناقة الكلاسيكية، مع تصنيع دقيق يدويًا لنسبة كبيرة من القطعة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
محافظ كربلاء: مشاريع استراتيجية كبرى وراء نجاح زيارة الأربعين
13:27 | 2025-08-15
"لاكازيت" الفرنسية ترفع القبعة للدوري العراقي: صفقة فيغولي تفتح الباب لنجوم عالميين
07:45 | 2025-08-05
أخفت رضيعا في كيس قمامة.. القبض على ملكة جمال أمريكية
08:00 | 2025-09-02
ارتفاع درجات الحرارة يرفع الراية البنفسجية في موقع عمل بمحافظة البصرة
06:36 | 2025-08-10
ميلانيا ترامب
اخفاء الملامح
بريطانيا
الرئيس دونالد ترامب
دونالد ترامب
قلعة وندسور
الحديقة
البنفسج
كريستيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
45.63%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
23.99%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
17.38%
04:02 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
04:02 | 2025-09-16
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
محليات
13%
08:37 | 2025-09-17
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
08:37 | 2025-09-17
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-17
Live Talk
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
Live Talk
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-17
Live Talk
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
Live Talk
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
اخترنا لك
تحديد موعد اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين
17:44 | 2025-09-17
إصابة ضباط شرطة بإطلاق نار في بنسلفانيا
17:06 | 2025-09-17
الشرع: اتفاقية الأمن مع إسرائيل ضرورة
16:44 | 2025-09-17
قرار أمريكي جديد يخص الحصول على الجنسية
15:40 | 2025-09-17
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي
15:22 | 2025-09-17
لبنان.. شهيدان في غارة إسرائيلية شرقي البلاد
14:02 | 2025-09-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.