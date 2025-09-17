قرار أمريكي جديد يخص الحصول على الجنسية

وينص البيان، المقرر نشره رسميا في 18 سبتمبر: "تعيد خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية التابعة لوزارة الداخلية العمل باختبار التاريخ لعام 2020 للحصول على الجنسية".تجدر الإشارة إلى أن المتطلبات الجديدة لا تؤثر على اختبارات اللغة الحالية، والتي تشمل القراءة والكتابة والمحادثة.ويشير البيان أيضا إلى أن هذا الاختبار كان ساري المفعول ابتداء من 1 2020 وحتى 30 أبريل 2021. وبعد تغير ، أعادت السلطات الجديدة امتحانات الأجانب إلى شروط عام 2008، مشيرة إلى النسخة الجديدة على أنها "عقبات محتملة أمام عملية التجنيس".وسيطرح الاختبار المُحدث على الأجانب 20 سؤالا إضافيا، حيث سيطلب من المتقدمين للاختبار الإجابة على 12 سؤالا منها الإجابة الصحيحة على الأقل.