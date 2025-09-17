الشرع: اتفاقية الأمن مع إسرائيل ضرورة

اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، أن اتفاقية الأمن مع ضرورة، فيما اشار الى أن المحادثات معها قد تثمر نتائج.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرع قوله، "المحادثات مع قد تثمر نتائج في الأيام المقبلة".

وأضاف "اتفاقية الأمن مع إسرائيل ضرورة ويجب أن تحترم مجالنا الجوي ووحدة أراضينا"، مردفا "إذا نجح الاتفاق الأمني فيمكن التوصل لاتفاقات أخرى ولكن السلام والتطبيع ليسا على الطاولة الآن".

ولفت الشرع الى أن " لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام دولية أفادت، أمس الثلاثاء، بأن اجتماعا أمنيا بين وإسرائيل من المقرر أن يعقد في عاصمة أذربيجان، يوم الخميس المقبل.