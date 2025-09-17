تحديد موعد اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ووفقا لما أفادت به صحيفة (ذا تايمز) البريطانية، سيعترف البريطاني، ، رسميا في نهاية هذا الأسبوع بفلسطين كدولة بعد اختتام الرئيس زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.وأوضحت الصحيفة، أن رئيس الوزراء أرجأ الإعلان إلى ما بعد مغادرة ترامب، بسبب القلق من أن القضية قد تهيمن على مؤتمر صحفي مع الرجلين يوم الخميس في قصر تشيكرز.ومن المتوقع أن تمضي المملكة المتحدة قدما في هذه الخطوة قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع المقبل، حيث تعد وفرنسا وكندا وأستراليا من بين الدول التي يُتوقع أن تعترف بفلسطين في الجمعية.ووفق الصحيفة، فإن الانقسامات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة حول هذه القضية صارخة، في وقت قالت فيه وزيرة الخارجية، ، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة كان "متهوراً ومروعاً تماماً".وأضافت : "لن يؤدي ذلك إلا إلى المزيد من إراقة الدماء، وقتل المزيد من المدنيين الأبرياء، وتعريض الرهائن المتبقين للخطر".وعلى النقيض من ذلك، قدم وزير الخارجية الأميركي، ، الذي انضم إلى زيارة ترامب إلى ، دعمه لإسرائيل هذا الأسبوع، وقال إن الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة سيجعل السلام أقل احتمالاً.وفي تموز الماضي، عرض ستارمر خطط بريطانيا للاعتراف بفلسطين، بسبب القلق المتزايد في الحكومة بشأن تدهور الوضع في غزة.