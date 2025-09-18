بينها العراق.. 7 جيوش عربية تنفق 5 أضعاف ميزانية "الجيش الإسرائيلي"!

كما تشير البيانات – نشرتها الروسية - إلى أن إجمالي ما تنفقه 7 دول عربية فقط – والسعودية وقطر ومصر والمغرب والجزائر وسلطنة - يقدر بـ145 مليار دولار، مقارنة بـ30.5 مليار دولار حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي في 2025، وهو ما يعني أن الدول الـ7 فقط تنفق 5 أضعاف ما تنفقه " " على جيشها في العام 2025.التفاصيل ادناه: