مجلس الأمن يعتمد قراراً جديداً بشأن المفقودين الكويتيين في العراق

وطلب الأمين العام للأمم المتحدة من خلال هذا القرار تعيين ممثل رفيع المستوى يُكلّف بتعزيز مواصلة بذل تلك الجهود، بدعم من في هذا الشأن.وأكد القرار أن عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ينبغي أن تشمل جميع المواقع ذات الأهمية والاستفادة، من أوجه التقدم التكنولوجي ومن دعم الأمم المتحدة.وشدد القرار على أن سينظر في الحاجة المستمرة إلى إشراف على المفقودين والممتلكات المفقودة في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول 2030، أو قبل ذلك في حال إحراز تقدم كاف.كما أشار القرار إلى أنه إذا لم يتم تحديد مصير جميع المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة بحلول ذلك التاريخ، فإن العراق يلتزم بمواصلة البحث عن أي مفقودين متبقين من الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة من خلال جميع السبل المناسبة.وتقول إنه خلال عامي 1990 و1991، وقع 605 كويتيين ورعايا الدول الأخرى قيد الأسر لدى القوات العراقية التي غزت الكويت، وبقي مصيرهم مجهولا حتى 2004 حين تم التعرف على جثث 236 منهم، ولم يحصل أي تقدم منذ ذلك الحين تجاه بقية المفقودين الـ369.