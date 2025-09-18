صدمة.. الرئيس الفرنسي يحاول إثبات أن زوجته "امرأة"

وجاءت هذه الخطوة بعد قيام أوينز بنشر ادعاءات بأن ولدت ذكرا، وهو ما وصفه محامي العائلة بأنه "ادعاءات مزعجة للغاية" تشكل "إلهاء" للرئيس الفرنسي عن مهامه.وأكد المحامي توم كلير أن الزوجين سيقدمان وثائق تشمل "شهادة خبيرة ذات طبيعة علمية" لإثبات كذب هذه الادعاءات بشكل قاطع، مشيرا إلى أن بريجيت وجدت هذه الادعاءات مثيرة للضيق لكنها مصممة على المضي قدما في الإجراءات القانونية لتوضيح الحقيقة.وأضاف أن السيدة الأولى الفرنسية ستخضع لهذه الإجراءات بشكل علني بصرف النظر عن الانزعاج المصاحب لذلك، بما في ذلك تقديم صور تظهرها أثناء حملها وتربية أطفالها.يذكر أن كانداس أوينز، المعلقة السابقة في منفذ " " المحافظ والتي تمتلك ملايين المتابعين، كانت قد روجت لادعاءاتها حول جنس بريجيت ماكرون، بل وذهبت إلى حد المخاطرة بسمعتها المهنية على صحة هذا الادعاء.وكانت عائلة ماكرون قد ربحت قضية تشهير في ضد روي وري في 2024، إلا أن الحكم تم نقضه في الاستئناف في 2025 على أساس حرية التعبير وليس على أساس صحة الادعاءات، وهو القرار الذي لا يزال العائلة تستأنفه.وفي يوليو الماضي، قام الزوجان برفع دعوى قضائية في ضد أوينز بتهمة " جميع الأدلة الموثوقة التي تدحض ادعاءها".