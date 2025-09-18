لرفع القيود وعقد "اتفاقات" مع إسرائيل.. وزير الخارجية السوري في واشنطن

وأفاد مصدر في الخارجية السورية لوكالة فرانس برس بأن وزير الخارجية السوري سيقوم اليوم الخميس بزيارته الأولى إلى ليبحث رفع العقوبات المفروضة على بلاده.وهي أول زيارة يقوم بها وزير سوري للخارجية الى منذ أكثر من 25 عاما، حيث كانت آخر زيارة من هذا النوع في 1999، عندما زار وزير الخارجية السوري آنذاك لإجراء محادثات سلام مع .وقال المصدر "سيتوجه وزير الخارجية السوري إلى واشنطن من اجل بحث رفع العقوبات المتبقية عن ".وأشار مصدر في إلى أنه سيتم إبرام اتفاقات متتالية مع إسرائيل قبل نهاية العام.وكان موقع أكسيوس كشف، في وقت سابق الخميس، أن أسعد الشيباني، سيزور الولايات المتحدة اليوم لبحث ملفي إسرائيل والعقوبات المفروضة على دمشق.