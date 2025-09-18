إسرائيل: جندي أردني نفذ عملية معبر اللنبي

وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أن "قوات إنقاذ عديدة استدعيت إلى موقع الحادث قرب الحدود الأردنية، عقب بلاغ عن إطلاق نار، وأوضح أن "قوات الأمن في المعبر تمكنت من تحييد منفذ العملية".وأشار الموقع إلى أن "رجلا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء الهجوم"، مبينا أنه "يجري التحقيق في الاشتباه بأن المنفذ، وهو مواطن أردني، نزل من شاحنة مساعدات كانت متجهة إلى ، ثم أطلق النار باتجاه الضحيتين".وكشفت القناة 14 العبرية أن "شابا فلسطينيا مسلحا وصل إلى المعبر وأطلق النار باتجاه الجنود وحراس الأمن، ما أسفر عن إصابة جندي وحارس بجروح خطيرة".وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "ثلاثة شبان وصلوا من الجانب إلى محطة الشحن ونفذوا العملية في المعبر الواقع بين والأردن".من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جندياً أردنياً نفذ عملية إطلاق النار.