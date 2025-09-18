لبنان.. جعجع يصف تصريحات "حزب الله" بالوقحة ودعموش يرد: لا تحرضوا الجيش

واعتبر جعجع ان التصريحات الواضحة والصريحة لمختلف مسؤولي " "، تضع بكل وقاحة قرارات الحكومة في سلة المهملات.وأشار " " إلى أن إعلان الحزب جهارا أنه يعيد بناء قوته العسكرية بالرغم من قرارات الحكومة، وصولا إلى الاعتداء على الأملاك العامة وقوات حفظ السلام، ذلك كله يستوجب من السلطة أن تتحمّل مسؤولياتها "تجاه الأكثرية الساحقة من اللبنانيين".وتحدث جعجع عن أن الاعتداءات على "قوات حفظ السلام" في الجنوب اللبناني "توالت"، لافتا إلى أن تكرار الاعتداءات عليها "يظهر أن القوى الأمنية لا تتعامل بالجدية المطلوبة".وعلى الجانب الآخر، قال رئيس في "حزب الله" علي دعموش: "لا تستدرجوا الجيش للمواجهة مع المقاومة ولا تزجوه في مواجهة شعبها، فالجيش ‏وظيفته مواجهة العدوان والحفاظ على السلم وتأمين الاستقرار، وليس مواجهة الشعب اللبناني".