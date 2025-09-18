هجمات إسرائيلية متتالية على جنوب لبنان

وفي وقت سابق، حض الجيش الإسرائيلي سكان قرى عدة في على إخلائها، تمهيدا لتنفيذ ضربات جوية على أهداف ادعى انها لحزب الله.وأمس الأربعاء، أفادت في بيان أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة شرق أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيلين.وأفادت أن الغارة نُفِّذت بواسطة "طائرة إسرائيلية مُسيَّرة".وتشن هجمات متكررة في لبنان تقول إنها تستهدف عناصر ، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بعد أكثر من عام من المواجهات التي تخلّلتها حرب مفتوحة استمرت شهرين بين إسرائيل والحزب.وبضغط أمريكي وخشية تصعيد الضربات الإسرائيلية، أمرت الحكومة الشهر الماضي الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله.ويتعين على استكمال عملية نزع السلاح خلال ثلاثة أشهر في جنوب البلاد، قرب الحدود مع إسرائيل.