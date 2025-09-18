الصفحة الرئيسية
النفط النيابية: غياب الرقابة جعل الشركات الاجنبية تجري مقابلات مع العاملين بـ"الهاتف"
تحطم مروحية عسكرية قرب قاعدة في ولاية واشنطن
دوليات
2025-09-18 | 12:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
59 شوهد
قال سكوت كيث، المتحدث باسم قاعدة لويس-ماكورد المشتركة، لشبكة "abc news"، إن مروحية عسكرية تحطمت مساء الأربعاء في منطقة ريفية قريبة من القاعدة في ولاية
واشنطن
.
وأكد سكوت كيث، ضابط
الشؤون العامة
لحامية قاعدة لويس-ماكورد المشتركة، لشبكة "إيه بي
سي نيوز
" أنه "لا تزال هذا الحادثة قيد التحديث، ولا تتوفر تفاصيل إضافية في هذا الوقت".
وأشار كيث إلى أن المروحية تحطمت حوالي الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.
وكان مكتب شريف مقاطعة ثورستون قد ذكر في وقت سابق أن المناوبين كانوا يستجيبون أثناء الليل لبلاغات عن احتمال تحطم مروحية قرب قاعدة لويس-ماكورد المشتركة في ولاية
واشنطن
.
وقال مكتب الشريف إن التقارير الأولية أفادت بأن التحطم ربما حدث بالقرب من بحيرة
سوميت
.
ونشر المكتب على
وسائل التواصل الاجتماعي
: "لقد تم إبلاغنا بأن الجيش فقد الاتصال بمروحية في المنطقة، ونحن نعمل عن كثب مع قاعدة لويس-ماكورد المشتركة لتوفير أي موارد لازمة للمساعدة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
انفجارات قرب قاعدة جوية عسكرية غربي أوكرانيا
12:33 | 2025-07-05
هبوط اضطراري لمروحية عسكرية وسط كربلاء
12:19 | 2025-08-12
تحشيدات امنية لبدء عملية عسكرية ضد داعش والقاعدة قرب الحدود العراقية السورية
07:46 | 2025-08-26
حاولت نقل جثة سائق.. تحطم مروحية وإصابة 2 من طاقمها في السليمانية
08:16 | 2025-08-29
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
اقتصاد
39.11%
09:57 | 2025-09-17
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
09:57 | 2025-09-17
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
محليات
23.87%
08:37 | 2025-09-17
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
08:37 | 2025-09-17
الخارجية الأميركية تعلن إدراج 4 فصائل عراقية على "لائحة الإرهاب"
دوليات
20.74%
09:05 | 2025-09-17
الخارجية الأميركية تعلن إدراج 4 فصائل عراقية على "لائحة الإرهاب"
09:05 | 2025-09-17
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
16.28%
03:48 | 2025-09-17
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-09-17
مجلس الأمن يفشل بتبني مشروع قرار بشأن غزة بعد "فيتو أمريكي"
15:18 | 2025-09-18
فرنسا.. مقتل مسلح هاجم أطفالا جنوب شرقي البلاد
14:51 | 2025-09-18
ترامب يتحدث عن فرض رسوم جمركية على الدول
13:50 | 2025-09-18
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن
13:30 | 2025-09-18
بالأرقام.. الكشف عن عدد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
13:17 | 2025-09-18
المبعوث الأممي إلى سوريا يعلن الاستقالة من منصبه
13:01 | 2025-09-18
