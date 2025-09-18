تحطم مروحية عسكرية قرب قاعدة في ولاية واشنطن

وأكد سكوت كيث، ضابط لحامية قاعدة لويس-ماكورد المشتركة، لشبكة "إيه بي " أنه "لا تزال هذا الحادثة قيد التحديث، ولا تتوفر تفاصيل إضافية في هذا الوقت".وأشار كيث إلى أن المروحية تحطمت حوالي الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.وكان مكتب شريف مقاطعة ثورستون قد ذكر في وقت سابق أن المناوبين كانوا يستجيبون أثناء الليل لبلاغات عن احتمال تحطم مروحية قرب قاعدة لويس-ماكورد المشتركة في ولاية .وقال مكتب الشريف إن التقارير الأولية أفادت بأن التحطم ربما حدث بالقرب من بحيرة .ونشر المكتب على : "لقد تم إبلاغنا بأن الجيش فقد الاتصال بمروحية في المنطقة، ونحن نعمل عن كثب مع قاعدة لويس-ماكورد المشتركة لتوفير أي موارد لازمة للمساعدة".