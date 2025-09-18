المبعوث الأممي إلى سوريا يعلن الاستقالة من منصبه

أعلن المبعوث الأممي إلى ، مساء الخميس، من منصبه.

وأعلن المسؤول الذي قاد دبلوماسية في لمدة سبع سنوات مضطربة تقريبا، أنه استقال اليوم الخميس.

وأضاف المبعوث الأممي إلى سوريا "استقلت من منصبي لأسباب شخصية".



وقال غير بيدرسن الذي شغل مناصب دبلوماسية لعقود في ووطنه ، لمجلس : "لقد أبلغت الأمين العام بنيتي التنحي".



كما أفادت المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في تدوينة على منصة "إكس": "أبلغ غير بيدرسن الأمين العام عزمه على التنحي بعد أكثر من ست سنوات من الخدمة، وأكد أنه مدين للشعب السوري، وممتن له للغاية".



وعيّن بيدرسن البالغ من العمر 69 عاما، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى سوريا عام 2018، بعد سبع سنوات من الحرب الأهلية في البلاد.