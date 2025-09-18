بالأرقام.. الكشف عن عدد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

وقال ، "ا لاعتداءات الإسرائيلية تعوق انتشار الجيش في الجنوب وتعرقل تنفيذ خطته في جنوب الليطاني".

وأضاف أن "عدد الاعتداءات الإسرائيلية تجاوز 4500 منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الخميس، بدء موجة هجمات ضد أهداف قال إنها تابعة لحزب الله في .

يشار الى أنه في 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في ، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.