الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، عن رصد صاروخ أطلق من .



وقال الجيش الإسرائيلي، "رصد صاروخ أطلق من باتجاه والعمل جار على اعتراض التهديد".

كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي في وتل أبيب إثر رصد صاروخ أطلق من اليمن".

الى ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن " اعترض مسيرة ثانية من اليمن بعد نحو ساعة من الهجوم على ".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم الخميس، عن سقوط مسيرة في إيلات أطلقت من الشرق وفرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المنطقة.