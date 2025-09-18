ترامب يتحدث عن فرض رسوم جمركية على الدول

وأضاف في اجتماع مع ممثلي البزنس وأوساط الأعمال، حضره برفقة البريطاني : "نحن نحصل على تريليونات الدولارات من الرسوم ، وهي تؤثر بشكل مفيد للغاية على اقتصاد بلادنا".وتابع الرئيس الأمريكي القول: "بالمناسبة، نحن الوحيدون القادرون على فرض الرسوم، لا يستطيع الآخرون ذلك. في حالتنا، تؤدي الرسوم عملها وتجلب الفائدة والنفع لأنه وببساطة لا يوجد مكان ثان للآخرين يلجأون إليه".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي قام بزيارة لبريطانيا منذ 16 و17 سبتمبر، وخلالها استقبله الملك في .وخلال فترة رئاسته الثانية، قام ترامب بتصعيد سياسات الحماية التجارية في ، حيث أعلن عن سلسلة من "الرسوم الجمركية المتبادلة" على الكثير من الواردات، مما أثر سلبا على جميع الشركاء التجاريين تقريبا.